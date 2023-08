1 Yılda 178 Engelli Aracı Tamir Edildi

Engelli vatandaşların yoğun talepte bulunduğu akülü araçların bakım ve tamiriyle ilgili 2020 yılında Belediye Başkanı Alper Taban'ın talimatıyla hayata geçirilen Engelsiz Tamir Atölyesi, geride kalan 1 yılda 178 vatandaş için hizmet üretti. Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinde bulunan Engelsiz Tamir Atölyesi, ilçedeki engelli vatandaşların araçlarıyla ilgili bakım ve tamir işlemlerinin ücretsiz olarak yapıyor.

2021 YILINDA 178 ARAÇ ÜCRETSİZ OLARAK TAMİR EDİLDİ

Engelli vatandaşların kullandığı tekerlekli sandalye ve akülü araçların olası bir arızalanma sorununa karşı ücretsiz bir şekilde müdahale eden İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, tamir sürecinde vatandaşlara kullanmaları için emanet akülü araç temini de sağlıyor. Vatandaşın aracının tamirinin yapılmasının ardından belediyeye ait araç geri alınarak vatandaşın aracı teslim ediliyor. Bu sistemle çalışmasını sürdüren Engelsiz Tamir Atölyesinde, 2021 yılında 178 adet aracın tamiri ücretsiz olarak yapıldı.

HER ŞARTTA VE KOŞULDA VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ

Engelsiz Tamir Atölyesi'nin 2021 yılı çalışmalarına ilişkin değerlendirme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Sevgide engel olmadığı gibi bizler ilçemizde de engelleri bir bir ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu düşünceyle 2020 yılında engelli vatandaşlarımız tarafında sıkça talep edilen engelli araçlarının bakım ve tamiriyle ilgili bir atölye oluşturmuştuk. DOSTUM tesisleri içerisinde oluşturduğumuz atölyemiz ile engel raporu bulunan vatandaşlarımızın arızalanan araçlarının tamir ve bakımını yapıyoruz. Vatandaşımız 153 hattından Çözüm Merkezimize ve 0 530 157 30 00 WhatsApp Hattımız üzerinden belediyemize ulaşıp kaydını yaptırdıktan sonra arkadaşlarımız kısa süre içerisinde bulunduğu yerden gelip aracı alıyor. Atölyede gerekli bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra da teslim ediyoruz. Vatandaşımızın yolda kalma gibi bir durumu olduğunda ise yedek bir araç götürüp kendisine teslim ediyoruz. Verdiğimiz araç tamir süresince kendilerinde kalıyor. Amacımız hem engelleri ortadan kaldırabilmek hem de hayır duası alabilmek. Arkadaşlarımız bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılında arkadaşlarımız kırsal ve merkez mahallelerimizde 28 mahalleden toplam 178 vatandaşımızın aracının bakım ve tamirini gerçekleştirdi. Aynı zamanda yolda kalan 7 vatandaşımızın yardımına koştular. Bizler her şartta ve ortamda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Amaçlarının İnegöl'de her bireyin dilediği gibi yaşayabilmesi olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, "İnegöl'de engelleri bir bir ortadan kaldırmak, vatandaşlarımız arasında fırsat eşitliğini sağlamak, her bireyin şehirden aynı oranda istifade edebilmesine yardımcı olmak istiyoruz. Bu düşüncelerle şehrimizin 3 ayrı noktasında engelli şarj istasyonları oluşturduk. Görme engelli bireylerimiz için akıllı baston uygulamasını başlattık. Yine farklı alanlarda engelli bireylerimiz için çalışmalarımız sürüyor. Bu şehirde her birey özgürce yaşayabilsin istiyoruz. Kimse bir eksiklik hissetmesin… Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.