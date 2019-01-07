1 Yılda 2.5 Milyon Yolcu Taşındı
1 saat önce
Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminaline 2018 yılında da toplam 77 bin 80 araç giriş, çıkış yaptı.
Yalova
Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminaline 2018 yılında da toplam 77 bin 80 araç giriş, çıkış yaptı.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
'ın talimatları doğrultusunda yapılan hizmetler ve düzenlemelerle yolcu sayısının arttığı Yalova Belediyesi Otobüs Terminalinde, 2018 yılı içerisinde firmalardan alınan bilgilere göre 225 bin 67 yolcuya hizmet verdi. Osmangazi
köprüsünün ve Otobanın hizmete girmesiyle yolcu sayılarında az bir düşüş yaşansa da otobüs firmaları, Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalini tercih etmeye devam etti.
Temmuz 2018'de 8347 Otobüs Giriş Çıkış Yaptı
2018 yılında toplam 77 bin 80 otobüse hizmet veren Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde en fazla otobüs girişi 8347 sayıyla Temmuz ayında gerçekleşti. Bununla birlikte en az otobüs girişi 5440 otobüs ile Şubat 2018'de oldu. Ayrıca firmalardan alınan bilgilere göre en fazla yolcu yoğunluğu 295 bin 308 kişiyle Ağustos 2018'de yaşanırken, en az yolcu ise Şubat 2018'de 136 bin kişiyle gerçekleşti. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:02 Kaynak: İHA
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