1 yılda 306 milyar 926 milyon yol katettik - Son Dakika

1 yılda 306 milyar 926 milyon yol katettik

Trafiğe bağlı kara taşıtları 2018 yılı verilerine göre, toplam 306 milyar 926 milyon kilometre yol kat ettiği görülürken, bunun büyük bir çoğunluğunun yani yüzde 55,7'sinin otomobiller tarafından yapıldığı saptandı.

1 yılda 306 milyar 926 milyon yol katettik, System.String[]

Trafiğe bağlı kara taşıtları 2018 yılı verilerine göre, toplam 306 milyar 926 milyon kilometre yol kat ettiği görülürken, bunun büyük bir çoğunluğunun yani yüzde 55,7'sinin otomobiller tarafından yapıldığı saptandı.


Medya takip kurumu Ajans Press, taşıtlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2018 yılından bu yana taşıtlar ile alakalı basına 26 bin 400 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yıl verilerine bakıldığında ise güncel olarak 4 bin 965 haberin yansıma bulduğu görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde kovid-19 ile birlikte, otobüs seyahatlerinin durdurulmasının, şehirlerarası yolculuğun kısıtlanmasının ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlerin ön planda olduğu gözlendi.


Ortalama kilometre sayısında otobüsler zirvede


Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2018 yılında trafiğe bağlı kara taşıtlarının toplam 306 milyar 926 milyon kilometre yol yaptığı açıklandı. Gidilen tüm yolların büyük bir çoğunluğu ise otomobiller tarafından oluşturulurken, otomobillerin yılda ortalama 13 bin 776 km yaptığı gözlendi. Bir yılda en fazla ortalama kilometreyi yapan taşıt ise 48 bin 826 km ile otobüs olurken, kamyonların 42 bin 791, minibüslerin 27 bin 77, kamyonetlerin 16 bin 871, otomobillerin 13 bin 776, motosikletlerin ise ortalama 3 bin 960 kilometre yaptığı hesaplandı. Otomobillerin en çok kullandığı yakıt türüne bakıldığında da yüzde 47,8'inin dizel olduğu saptandı. - İSTANBUL

Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 yılda 306 milyar 926 milyon yol katettik - Son Dakika

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