1 Yılda 325 Bin Fidan Toprak İle Buluştu

Yeşile ve doğaya büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasını yeşillendiriyor. Türkiye'de ağaç dikiminde rekorlar kıran Büyükşehir Belediyesi, bir yıl içerisinde 325 Bin 210 adet fidanı toprak ile buluşturdu.

YEŞİL KOCAELİ İÇİN AĞAÇ DİKİMİ

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 yılı içerisinde doldurulan hafriyat sahalarına, park, bahçe ve diğer boş alanlara fidan dikimi gerçekleştirdi. Bir yıl içerisinde 325 Bin 210 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıl boyunca düzenli olarak dikilen fidan ve ağaçların, sulamasını ve bakımını özenle yapıyor.

2019 YILINDA AĞAÇ DİKİMİ DEVAM EDECEK

2018 yılı içerisinde kentin ihtiyaç duyulan noktalarına yeşillendiren gerçekleştiren ekipler, 2019 yılı içerisinde de fidan dikimine devam edecek. 2019 yılı içerisinde ekipler 1,5 Milyon ağaç dikmeyi hedefliyor.

14 YILDA 9 MİLYON FİDAN

Kocaeli'ni gri bir görüntüden kurtarıp yeşil bir görüntü kazandıran Kocaeli Büyük Belediyesi, 2004 yılından bu yana şehir genelinde ise yaklaşık olarak 9 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdi. Dikilen ağaçlar arasında Huş, Toros Sediri, Mavi Ladin, Batı Ladini, Köknar, Pembe Çiçekli Akasya, Dişbudak, Ihlamur ve Çınar türleri yer alıyor.

TÜM İLÇELERDE DOLGU SAHALARI YEŞİLLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi 12 ilçede yeşil alanları ömrünü dolduran dolgu sahalarını yeşillendirerek, çevreyle uyumlarını sağlamayı amaçlıyor. Dolgu sahası ağaç dikilerek yeşillendiriliyor.?