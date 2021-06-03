1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Feyzi Bulce, bundan 7 sene önce kuyumculuk işine girdi. Yaklaşık 4 yıldır başka mahallede kuyumculuk yapan Bulce, akrabalarının isteği üzerine son olarak Hüsnükarakaş Mahallesi'ndeki bir dükkana geçti. Bulce, bu iş yerinde 1 Kasım 2019 tarihinde içeriye kafasında çorapla giren şüphelilerce kafasına silah kabzasıyla vurularak bayıltıldı ve 800 bin lira değerindeki 3 kilo altını çalındı. Bulce, polisin başarılı operasyonu sonucu kısa sürede şüphelilerin yakalanmasıyla altınlarına tekrar kavuştu.

İKİNCİ SOYGUNU YAŞADI

Bulce kuyumculuğa aynı iş yerinde devam ederken 17 Ekim tarihinde iş yerine polis kıyafetli ve kafasında kask olan bir şüpheli girdi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, silahını doğrultarak Bulce'yi koli bandıyla boynundan bantladı, ardından kelepçeledi. Soyguncu o sırada dükkan gelen esnaf Şükrü Gülşen'i de kelepçeledi. Ardından şüpheli kuyumcudaki yaklaşık 1 kilo 700 gram altını alıp yoldan geçen 42 U 7488 plakalı otomobili durdurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevrede eşkale uygun şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

"KAPIYA BEKÇİ Mİ DİKEYİM"

Polisin son soygundaki şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, 7 senedir kuyumculukla uğraşan Feyzi Bulce, son yaşadığı soygundaki şüphelinin 7,5 aydır bulunamamasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bulce, "Polis arkadaşlarımız, komiserlerimiz çok yardımcı oluyorlar ama 7,5 aydır o kişi bulunamadı. 1 kilo 700 gram çalındı. O zamanın parasıyla 1 milyon lira. Ödemeyi yapabilmek için kredi çektim, dostlar yardımcı oldu. Ödeme yaptık ama şu an mağduruz. O kişinin bulunmasını istiyorum. Artık biri gelecek bir şey yapacak mı diye düşünmekten dükkanı açmaya korkuyorum. Bekçi mi dikeyim. Sabah kalktığımda dükkanı açınca bir şey olacak diye 5-6 kişi bekliyoruz" dedi.

"MİLLET BENİMLE DALGA GEÇİYOR"

Bulce, uğradığı son silahlı soygunu hala unutamadığını da belirterek, "O an gözümün önüne gelince dünyam yıkılıyor. 1 milyon para kolay kazanılmaz. Millet geliyor, 'Siz nasıl kuyumcusunuz nasıl soyuluyorsunuz" diye benimle dalga geçiyor" ifadelerini kullandı.