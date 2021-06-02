1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı - Son Dakika

1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı

Kayseri'de 50 yaşındaki bir vatandaş, bir yıl önce taş biriktirmeye başlayarak koleksiyon oluşturdu. Biriktirdiği 10 bine yakın taşa gözü gibi bakan vatandaşın koleksiyonunda 3 ile 10 milyon yıl öncesine ait fosiller bile var.

Develi ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası İsmail Develioğlu'nun (50), yaklaşık bir yıl önce doğa gezisi sırasında gördüğü şekilli taşlar ilgisini çekti. Develi Belediyesi'nde personel müdürü olarak çalışan Develioğlu, bu süreçten sonra taş toplamak için geziler yaptı.

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TAŞLARINA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Yaklaşık 10 bine yakın taş biriktiren Develioğlu, evinde koleksiyon oluşturdu. Develioğlu, uzmanlardan bazılarının 3 ile 10 milyon yıl öncesine ait olduğunu öğrendiği taşlara gözü gibi bakıyor. Oluşturduğu taş koleksiyonu hakkında bilgi veren İsmail Develioğlu, "Ben doğa tutkunuyum. Fotoğraf çekmeyi ve kamp yapmayı çok seviyorum. Doğada gezerken taşların farklılıklarını fark ettim. Bende son bir yılda taş hobisi başladı. 10 bine yakın taş topladım. Taş toplamak beni çok mutlu ediyor. Ülkemizde çok farklı taşlar var. Oluşan bu hobim doğaya olan merakımı daha da fazlalaştırdı" diye konuştu.

"TAŞLARDAN DOLAYI BİNA ÇÖKECEK"

Develioğlu, taş koleksiyonunun kendini mutlu ettiğini belirterek, "Evde o kadar çok taş var ki, bazen eşim bu taşlardan dolayı 'bina çökecek' diyor. Ben taşları görünce dayanamıyorum. Bu merakımın sonu yok biliyorum. Amacım farkındalık oluşturmak. Elimde 3 ile 10 milyon öncesine ait taş fosiller var. Farklı kentlere gittiğimde de taşları alıp buluyorum. Gördüğüm taşlardan kesit alıp, içindeki gerçek dünyayı görüyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:19 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Yaşam 1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı - Son Dakika
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