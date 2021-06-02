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1 YILDA TOPLADIĞI 10 BİN ADET TAŞLA KOLEKSİYON YAPTI - Son Dakika

1 YILDA TOPLADIĞI 10 BİN ADET TAŞLA KOLEKSİYON YAPTI

02.06.2021 14:45

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde İsmail Develioğlu (50), bir yıl önce biriktirmeye başladığı taşlarla koleksiyon oluşturdu.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde İsmail Develioğlu (50), bir yıl önce biriktirmeye başladığı taşlarla koleksiyon oluşturdu. 10 bine yakın taş biriktiren Develioğlu, 'Bende son 1 yılda taş hobisi başladı. Taş toplamak beni çok mutlu ediyor. Gördüğüm taşlardan kesit alıp, içindeki gerçek dünyayı görüyorum' dedi.

Develi ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası İsmail Develioğlu'nun, yaklaşık bir yıl önce doğa gezisi sırasında gördüğü şekilli taşlar ilgisini çekti. Develi Belediyesi'nde personel müdürü olarak çalışan Develioğlu, bu süreçten sonra taş toplamak için geziler yaptı. Yaklaşık 10 bine yakın taş biriktiren Develioğlu, evinde koleksiyon oluşturdu. Develioğlu, uzmanlardan bazılarının 3 ile 10 milyon yıl öncesine ait olduğunu öğrendiği taşlara gözü gibi bakıyor. Oluşturduğu taş koleksiyonu hakkında bilgi veren İsmail Develioğlu, Ben doğa tutkunuyum. Fotoğraf çekmeyi ve kamp yapmayı çok seviyorum. Doğada gezerken taşların farklılıklarını fark ettim. Bende son bir yılda taş hobisi başladı. 10 bine yakın taş topladım. Taş toplamak beni çok mutlu ediyor. Ülkemizde çok farklı taşlar var. Oluşan bu hobim doğaya olan merakımı daha da fazlalaştırdı diye konuştu.

'TAŞ GÖRÜNCE DAYANAMIYORUM'

Develioğlu, taş koleksiyonunun kendini mutlu ettiğini belirterek, Evde o kadar çok taş var ki, bazen eşim bu taşlardan dolayı 'bina çökecek' diyor. Ben taşları görünce dayanamıyorum. Bu merakımın sonu yok biliyorum. Amacım farkındalık oluşturmak. Elimde 3 ile 10 milyon öncesine ait taş fosiller var. Farklı kentlere gittiğimde de taşları alıp buluyorum. Gördüğüm taşlardan kesit alıp, içindeki gerçek dünyayı görüyorum ifadelerini kullandı.

1 YILDA TOPLADIĞI 10 BİN ADET TAŞLA KOLEKSİYON YAPTI
1 YILDA TOPLADIĞI 10 BİN ADET TAŞLA KOLEKSİYON YAPTI
1 YILDA TOPLADIĞI 10 BİN ADET TAŞLA KOLEKSİYON YAPTI
1 YILDA TOPLADIĞI 10 BİN ADET TAŞLA KOLEKSİYON YAPTI

Develi Belediyesi, Develi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 YILDA TOPLADIĞI 10 BİN ADET TAŞLA KOLEKSİYON YAPTI - Son Dakika


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