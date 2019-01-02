Son Dakika Haberleri: 1 Yılda Uçak Kazalarında 556 Kişi Öldü

1 Yılda Uçak Kazalarında 556 Kişi Öldü

1 saat önce

2018 yılında meydana gelen uçak kazalarında 556 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

1 Yılda Uçak Kazalarında 556 Kişi Öldü, System.String[]
2018 yılında meydana gelen uçak kazalarında 556 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Havacılık Güvenlik Şebekesi (ASN) kuruluşu verilerine göre, 2018 yılında meydana gelen 15 ölümcül uçak kazasında 556 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı 2017 verileriyle karşılaştırıldığında keskin bir artış yaşandığını ortaya koydu. Havacılık Güvenlik Şebekesi'nin araştırmasına göre, 2017 yılında 10 uçak kazası yaşanmış ve 44 kişi hayatını kaybetmişti. Buna sayılarla 2017 havacılık tarihinin en güvenli yılı oldu. Güvenlik seviyesinin önemli ölçüde arttığını belirten ASN'nin CEO'su olan Harro Ranter, "Eğer kaza oranı 10 yıl öncesi ile aynı kalsaydı, 39 ölümlü kaza yaşanacaktı. Bu, son 20 yılda güvenlik açısından büyük bir ilerleme olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ASKERİ UÇAK KAZALARI VERİLERE DAHİL EDİLMEDİ

ASN istatistiklerine göre, bu sayılarda ticari uçuş yapan yolcu ve kargo uçağı kazaları ele alındı. Cezayir'e ait bir askeri uçağın Boufarik'taki askeri üs yakınlarında düşmesi sonucu 257 kişinin öldüğü kazanın dahil edilmediği açıklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

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