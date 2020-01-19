1 yıldır kayıp olan Kader Buse'nin doğum gününde acılı babadan yürek burkan kutlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 yıldır kayıp olan Kader Buse'nin doğum gününde acılı babadan yürek burkan kutlama - Son Dakika

1 yıldır kayıp olan Kader Buse'nin doğum gününde acılı babadan yürek burkan kutlama

25 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan hortum sırasında kaybolan ve 360 gündür bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın doğum gününde babası Ahmet Acar, kızının odasına pasta bırakıp sevdiği hediyeleri yatağının üzerine koydu.

1 yıldır kayıp olan Kader Buse'nin doğum gününde acılı babadan yürek burkan kutlama, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan hortum sırasında kaybolan ve 360 gündür bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın doğum gününde babası Ahmet Acar, kızının odasına pasta bırakıp sevdiği hediyeleri yatağının üzerine koydu. Acar'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım yürekleri burktu.


Kızının doğum günü olan 18 Ocak'ta iki gül ve doğum günü pastası alan Ahmet Acar, gülü dereye bırakarak, kızına olan özlemini ve hala bulunamayışına olan sitemini dile getirdiği videoyu Facebook hesabında paylaştı. Acılı baba diğer gülü ve pastaneden aldığı yaş pasta, kuru pasta, çikolata ile baklavayı da kızının yatağının üzerine koyup, pastanın üzerindeki mumları yaktı ve ona olan özlemini dile getirdi. O anları da sosyal medya hesabında paylaşan Acar, kızının üzerinde 5 tane altın ziynet bulunduğunu belirterek, kızının bulunamamasına dere yatağının temizlenmemesini gerekçe gösterdi. Acar, yetkili kurumlardan kemik arama cihazı olarak adlandırdığı teknolojinin getirilerek Buse'den kalanların bulunması konusunda yardım edilmesini istedi. 7 dakikaya yakın süren video kaydı Ahmet Acar'ın, "Babişim bugün senin doğum günün. Artık ben hep ağlayacak mıyım? Hep ben üzülecek miyim? Çocuğum, ben seni çok sevmiştim, gel artık. Rabbim seni bana versin inşallah" sözleriyle sona erdi.


Acar videolu paylaşımında ayrıca, "Babişim senin doğum günün bugün. Sen yoksun, senin her zaman olduğu gibi sevdiklerini aldım. Geçen yıl künye istemiştin altın. Aldım bir taneme. Şimdi seni bulamıyorum, ne istediğini babişim bilmiyorum. Hadi söyle bana istediğin hediyeyi alayım biriciğime. Seni 1 yıldır arıyorum babişim derede, dağlarda, denizde. Hadi çık gel güzel Kızım" dedi.


"Sana bir doğum günü yakışmaz"


Anne Ayla Acar ise yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kek fotoğrafı koyarak, "İyi ki doğdun canım kızım, bir tanem. Sana bir doğum günü yakışmaz, bir kek bir mum, öğrenci doğum günün kutlu olsun. Diğer pastanı seni seven çocuklara üflettim, doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Ahmet Acar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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