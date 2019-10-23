"1. Yılında 2023 Eğitim Vizyonu: Hedefler ve Gerçekler" paneli

Öncü Okul Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Figen Fidan, dernek olarak amaçlarının sahada olan bitenden merkezi haberdar ederek, uzmanlardan ve sivil toplum temsilcilerinden geri bildirimler alarak, 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin amacına ulaşmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Öncü Okul Yöneticileri Derneğince Sabahattin Zaim Üniversitesinde "1. Yılında 2023 Eğitim Vizyonu: Hedefler ve Gerçekler" konulu panel düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan Fidan, 23 Ekim 2018'de kamuoyuna açıklanan "Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu" belgesinin birinci yılında gelinen noktayı ele almak için düzenlenen çalışmanın eğitim camiasına büyük katkı sunacağına inandıklarını söyledi.

Fidan, derneklerinin okul yöneticiliği meslek bilincini güçlendirmek, okul yöneticileri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim platformu kurmak, okul yöneticiliği mesleğinin kamuoyundaki görünürlüğünü ve etkililiğini artırmak, okul yöneticilerinin mesleki, sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla okul yöneticileri tarafından 17 Mayıs 2016'da kurulduğunu söyledi.

Okul yöneticileri olarak, 2023 Vizyon Belgesini birebir uyguladıklarını dile getiren Fidan, "Dernek olarak amacımız, sahada olan bitenden merkezi haberdar etmek, uzmanlardan ve sivil toplum temsilcilerinden geri bildirimler alarak 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin amacına başarılı bir biçimde ulaşabilmesi için destek olmak. Bu amaçla sendika temsilcilerini, sivil toplum temsilcilerini, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirmeye çalıştık. Umuyoruz ki bugün bu panelde tartışılanlar bakanlığımıza ışık tutacak, kamuoyuna süreçle ilgili bir izleme fırsatı verecek." diye konuştu.

Eğitim İş İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı İlhami Eren ise 2023 Eğitim Vizyonu'nda ortaya konulan hedeflere bir eğitimci olarak olumlu baktığını belirterek, "Amerika ve Fillandiya başta olmak üzere birçok ülkü dolaştım, eğitim sistemlerini inceledim. Eğitim modelinin sık sık değiştirilmesi sisteme bir yük getiriyor. Bu gün burada olmamızın amacı da bu. Bu panelle gelen uzmanlarla bu sorunları tartışacağız. Umarım gerekli mercilerde bizi duyan ve çözüm için istişareye geçerler." değerlendirmesinde bulundu.

Üzerinde çalıştığı proje hakkında bilgi veren Eren, şunları kaydetti:

"Ben temel eğitimi kendime hedef aldım. Çocukların oyun oynayarak akademik bilgi yükleme modelini savundum. Bir de felsefe temelli bir eğitimin Türkiye için şart olduğunu düşünüyorum. Yani sorgulayıcı, sorguladığına ulaşıp, doğru ya da yanlış olduğuna karar veren insanlara ihtiyacımız var. Sorgulama kısmı şu an çok eksik. Oyun oynama kısmı daha da eksik. Biz klasik eğitim içinde dört duvar masa ve sırayla bu işin olacağını düşünüyoruz. Beden eğitimi, müzik ve resim öğretmenlerinin ilkokulda olmaması çok büyük eksiklik. Atölyesi olmayan okul kısır bir okuldur. Beden, müzik ve resim dersleri üzerinden matematik öğretilebileceğinin savunucusu ve uygulayıcısıyım."

Türk Eğitim Sen İstanbul 8 Nolu Şube Başkanı Remzi Özmen de Milli eğitim Bakanlığının liyakat ve hakkaniyet için güzel bir adım atıp, öğretmenler için sınav sistemini hayata geçirdiğini vurgulayarak, "Eğitimde alanında bir şeyler yapılmak isteniyorsa öncelikle objektif bakılacak. Ben duygusuyla değil biz duygusuyla hareket edilecek. Erdemli nesiller yetiştirmek için elimizden gelen çabayı sarf etmeliyiz." dedi.

Panele, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Uluslararası ÖNCÜ Eğitimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Erenoğlu, Ankara Üniversitesi ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdür Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Sever ve çok sayıda öğretmen katıldı.