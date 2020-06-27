1 yıllık emek kimlik yüzünden gitti - Son Dakika

1 yıllık emek kimlik yüzünden gitti

1 yıllık emek kimlik yüzünden gitti -YKS maratonu başladı, öğrenciler içeride aileleri ise dışarıda ter döktü Bir sene boyunca çalışan lise son sınıf öğrencileri emeklerinin karşılığını alabilmek için YKS'de, velileri ise dışarıda ter döküyor.

1 yıllık emek kimlik yüzünden gitti

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-YKS maratonu başladı, öğrenciler içeride aileleri ise dışarıda ter döktü

BURSA - Bir sene boyunca çalışan lise son sınıf öğrencileri emeklerinin karşılığını alabilmek için YKS'de, velileri ise dışarıda ter döküyor. Geçen sene yaşanan manzaraların benzeri bu yılda yaşandı. Bursa'nın İnegöl İlçesinde kimliğinde fotoğrafı olmayan bir genç sınava alınmadı. Bir yıllık emek ise boşa gitti .

Korona virus önlemleri altında gerçekleştirilen YKS, TYT oturumuyla ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre bu yıl 2 milyon 433 bin 219 kişi başvuru yaptı. Adaylar, hayalini kurdukları üniversiteye kazanabilmek için sabahın erken saatlerinde kalkarak sınava girecekleri okula geldiler.

Sınava giren öğrenciler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda, toplu taşıma araçlarında sessizlik hakimdi.

Bu yıl Korona virus önlemleri kapsamında öğrenciler maske takarak sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya geçtiler, veliler ise okul bahçelerine alınmadı. Yapılan aramalar sonrası öğrenciler gireceği salonlara alındı. Öğrenciler içeride veliler ise dışarıda ter döktüler. Her sene yaşan manzaraların benzeri bu yılda yaşandı. İnegöl'de sınava girecek olan bir öğrenci taşıdığı kimliğinin üzerinde fotoğrafı olmadığı için sınava alınmadı. Kimliğinde fotoğrafı olması gerektiği söylenmesi üzerine genç gidip kendisine ait fotoğraf getirdi. Sınavın başlamasına dakikalar kala fotoğrafını alıp gireceği okula geldi. Ancak okulun giriş kapıları kapatılmıştı. Demir kapıdan içeriye atlamak isteyen genci dışarıda bekleyen polisler engelledi. Bir elinde fotoğrafı diğer elinde kimliği olan genç polislere göstererek sınava girmek istedi. Fakat polisler kendisine izin vermeyerek sınav görevlisinin kendisine fotoğrafının kimliğinin üzerinde olması gerektiğini söylediğini ifade ettiler. Polisler neden kimliğini zamanında değiştirmediğini söylemesi üzerine genç 1 aydır randevu alamadığını illeri sürdü. sitem eden genç sınava giremeden okullar bölgesinden ayrıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:12 Kaynak: İHA

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