10.000 Bozuk Para ile Nusret'e Hesap Ödemek! (Girişim Yasaklandı)

Merhaba "TORUNLAR" Bu video'da 10.000 Tane Bozuk para ile nusret ' e hesap ödedik.

Merhaba "TORUNLAR" Bu video'da 10.000 Tane Bozuk para ile nusret ' e hesap ödedik. Salt Bae Nusr-et Yemek lerini tattım. Burger, Lokum, et vb. yemekler cidden güzeldi ama biraz pahalı ydı. Fiyat listesini ve Çoğu detayı gösterdim.



Sonda yüklü hesap geldi bu hesabı 5 kuruş ve 10 kuruşlarla ödedik.



Çalışanların tepkisi ilginçti. İyi Seyirler

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