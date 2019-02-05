10.000 Bozuk Para ile Nusret'e Hesap Ödemek! (Girişim Yasaklandı)
18 dakika önce
Merhaba "TORUNLAR" Bu video'da 10.000 Tane Bozuk para ile nusret ' e hesap ödedik.
Merhaba "TORUNLAR" Bu video'da 10.000 Tane Bozuk para ile nusret ' e hesap ödedik. Salt Bae Nusr-et Yemek lerini tattım. Burger, Lokum, et vb. yemekler cidden güzeldi ama biraz pahalı ydı. Fiyat listesini ve Çoğu detayı gösterdim.
Sonda yüklü hesap geldi bu hesabı 5 kuruş ve 10 kuruşlarla ödedik.
Çalışanların tepkisi ilginçti. İyi Seyirler
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:13 Kaynak: Youtube
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