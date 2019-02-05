Son Dakika Haberleri: 10.000 Bozuk Para ile Nusret'e Hesap Ödemek! (Girişim Yasaklandı)

10.000 Bozuk Para ile Nusret'e Hesap Ödemek! (Girişim Yasaklandı)

18 dakika önce

Merhaba "TORUNLAR" Bu video'da 10.000 Tane Bozuk para ile nusret ' e hesap ödedik.

Merhaba "TORUNLAR" Bu video'da 10.000 Tane Bozuk para ile nusret ' e hesap ödedik. Salt Bae Nusr-et Yemek lerini tattım. Burger, Lokum, et vb. yemekler cidden güzeldi ama biraz pahalı ydı. Fiyat listesini ve Çoğu detayı gösterdim.

Sonda yüklü hesap geldi bu hesabı 5 kuruş ve 10 kuruşlarla ödedik.

Çalışanların tepkisi ilginçti. İyi Seyirler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:13 Kaynak: Youtube

Nusret Gökçe, Genel
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