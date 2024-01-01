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İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli - Son Dakika
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İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli

Mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar önümüzdeki günlerde yerini kar yağışına bırakacak. Prof. Dr. Orhan Şen, 10-11 Ocak tarihlerinde İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını belirterek "Ocak ve şubat aylarında kış kışlığını yapacak. Öyle bir kış olacak ki o sıcak havaları unutabiliriz" dedi.

01.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 16:36
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Türkiye, yeni yıla yağışsız bir havayla girerken İstanbul'da ise şehir merkezine mevsimin ilk karı henüz düşmedi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen haberi verdi.

BEKLENEN KAR İSTANBUL'A GELİYOR

10-11 Ocak tarihlerinde İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını belirten Orhan Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor. Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum" dedi.

10-11 Ocak tarihlerinde İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

"OCAK-ŞUBAT AYLARINDA KIŞ KIŞLIĞINI YAPACAK"

Açıklamasının devamında ocak ve şubat aylarının çetin geçeceğini belirten Şen, "Kış geç geldi, uzun sürecek demek zor bir ihtimal. Kış kışlığını yapacak. Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023'ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz. 3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul'da ne kadar olur bakacağız" ifadelerine yer verdi.

İstanbul\'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
YORUMLAR (2)
  • HCS SONAT: kış nasıl yapıyor kışlığını Yanıtla 10 3
  • Bulent Cebeci: Geçen sene olduğu gibi az yağar etkili olmaz küresel ısınma nedeni ile Yanıtla 3 3

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SON DAKİKA: İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli - Son Dakika
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