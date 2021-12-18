Üye Girişi
KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı

18.12.2021 20:54

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı Epe Açık Turnuvası, Kahramanmaraş'ta başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı Epe Açık Turnuvası, Kahramanmaraş'ta başladı.

Osman Sayın Spor Salonu'nda Kovid-19 tedbirleri altında düzenlenen turnuvaya, 15 ilden 266 sporcu katıldı.

Açılış töreninin ardından sporcular, 10, 14 yaş altı erkekler ile 12 yaş altı kızlar epe kategorilerinde kürsü mücadelesi verdi.

12 yaş altı kızlar kategorisinde Ela Nur Özışık birinci, Eda Özbacıoğlu ikinci, Belfin Kara ve Nil Aksan ise üçüncü oldu.

10 yaş altı erkekler kategorisinde Mesut Efe Yürekli birinci, Kutay Kubat ikinci, Arda Turan Erden ve Adnan Zafer Binici ise üçüncü sırayı aldı.

14 yaş altı erkekler kategorisinde Doruk Erol Çevik birinci, Boğaçhan Erdemir ikinci, Mehmet Bertuğ Çeçen ve Toprak Çağın Giray ise üçüncü oldu.

Şampiyona, yarın 10, 14 yaş altı kızlar ile 12 yaş altı erkekler epe kategorilerinde yapılacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı
KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı
KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı
KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı
KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı
KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı
KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı
KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı
KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı

Kahramanmaraş, Osman Sayın, Türkiye, Eskrim, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
23:18 Belediye'den sitem dolu paylaşım! Asansörün düğmesine ayağı ile basmış
23:17 Hollanda yılbaşı öncesi kapanma uyguladı! Eve alınacak misafirler bile sınırlandırıldı
22:53 İlk skandalı değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri 2019'u hatırlattı
22:52 Son dakika! İzmir'de maden ocağında göçük: 8 yaralı var
22:51 Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı
22:14 Hadise kesenin ağzını açtı! Annesine aldığı yılbaşı hediyesi servet değerinde
22:08 Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum
21:51 Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş
21:06 Aslan kabustan uyanamıyor! Başakşehir'le berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı
21:00 Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile önemli toplantı! Yeni ekonomi programı masaya yatırıldı
Belediye'den sitem dolu paylaşım! Asansörün düğmesine ayağı ile basmış Belediye'den sitem dolu paylaşım! Asansörün düğmesine ayağı ile basmış         
23:19
Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı         
22:52
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 23:24:18. #1.11#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement