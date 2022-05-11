'10.5 DÜNYA BANDIRMALILAR GÜNÜ' COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde '10.5 Dünya Bandırmalılar Günü' kutlamalarında Bandırmaspor'un kuruluş yılını simgeleyen 1965 meşale yakıldı.

Bandırma Belediyesi tarafından organize edilen '10.5 Dünya Bandırmalılar Günü' kentte coşkuyla kutlandı. 2010 yılından itibaren her 10 Mayıs'ta yapılan ve pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen kutlamalar, DJ performansı ile başladı. Mendirek, sahil andı ve Aşk Köprüsü'nde yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla 1965 meşale saat 22.30'da Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un işaretiyle yakıldı.

Kutlamalarda Bandırmaspor tezahüratları yapan Bandırmalılar, şarkılar ve marşlar söyleyerek Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlarına destek verdi. Sahil bandında hazırlanan platformda Bandırmalılara seslenen Belediye Başkanı Tolga Tosun, 'Bandırmamızın en önemli değerlerinden biri Bandırmasporumuz. İnşallah Play Off'ta bir üst lige çıkacağız. Yönetim kuruluna kuvvetli bir alkış istiyorum. Bugünü tekrardan kutluyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz, İyi ki Bandırmamız var' dedi.