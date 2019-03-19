Son Dakika Haberleri: 10,5 milyon kişi 'barıştı'

10,5 milyon kişi 'barıştı'

29 dakika önce

İmar barışından 10,5 milyon kişinin yararlandığı bilgisini veren Kurum ayrıca, Kartal'da yıkılan binanın yerine yenisini yapmak üzere haftaya temel atacaklarını açıkladı.

10,5 milyon kişi 'barıştı', System.String[]
İmar barışından 10,5 milyon kişinin yararlandığı bilgisini veren Kurum ayrıca, Kartal'da yıkılan binanın yerine yenisini yapmak üzere haftaya temel atacaklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:50 

Kartal, Ekonomi
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