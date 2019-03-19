10,5 milyon kişi 'barıştı'
29 dakika önce
İmar barışından 10,5 milyon kişinin yararlandığı bilgisini veren Kurum ayrıca, Kartal'da yıkılan binanın yerine yenisini yapmak üzere haftaya temel atacaklarını açıkladı.
İmar barışından 10,5 milyon kişinin yararlandığı bilgisini veren Kurum ayrıca, Kartal'da yıkılan binanın yerine yenisini yapmak üzere haftaya temel atacaklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:50
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