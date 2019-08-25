Son Dakika Haberleri: 10,5 yıl hapis cezası ile aranan zanlı, lavabonun havalandırmasında yakalandı
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10,5 yıl hapis cezası ile aranan zanlı, lavabonun havalandırmasında yakalandı

52 dakika önce

10,5 yıl hapis cezası ile aranan zanlı, lavabonun havalandırmasında yakalandıKayseri'de, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçlarından hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y. (37) evinin lavabosunda bulunan havalandırma boşluğuna sıkışmış halde yakalandı.

10,5 yıl hapis cezası ile aranan zanlı, lavabonun havalandırmasında yakalandı

Kayseri'de, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçlarından hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y. (37) evinin lavabosunda bulunan havalandırma boşluğuna sıkışmış halde yakalandı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçlardan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Osman Y.'nin merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda kaldığını belirledi. Bunun üzerine, apartmana giden ekipler Osman Y.'nin kaldığı giriş kattaki eve baskın düzenledi. Baskın sırasında Osman Y. lavaboda bulunan havalandırma boşluğunda saklandı. Ancak havalandırma boşluğunda sıkışan Osman Y. polis tarafından yakalandı. Havalandırma boşluğundan çıkarılan Osman Y. tutuklanarak Kayseri Kapalı Cezaevine konuldu. Osman Y. havalandırma boşluğuna nasıl girdiğinin sorulması üzerine, Korkuyla girdim. Nasıl girdiğimi bilmiyorum dedi.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:46 Kaynak: DHA
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