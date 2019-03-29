Son Dakika Haberleri: 10 adımda seçim günü rehberi

10 adımda seçim günü rehberi

5 dakika önce

Türkiye'de, yaklaşık 57 milyon seçmen yerel yöneticilerini belirlemek üzere, 31 Mart 2019 Pazar günü sandık başına gidecek.

10 adımda seçim günü rehberi, System.String[]
Türkiye'de, yaklaşık 57 milyon seçmen yerel yöneticilerini belirlemek üzere, 31 Mart 2019 Pazar günü sandık başına gidecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:17 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı 31 Mart Seçimi İptal Edilirse, Yeni Seçim 2 Haziran'da Yapılacak Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:22:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 adımda seçim günü rehberi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]