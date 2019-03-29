10 adımda seçim günü rehberi
5 dakika önce
Türkiye'de, yaklaşık 57 milyon seçmen yerel yöneticilerini belirlemek üzere, 31 Mart 2019 Pazar günü sandık başına gidecek.
Türkiye'de, yaklaşık 57 milyon seçmen yerel yöneticilerini belirlemek üzere, 31 Mart 2019 Pazar günü sandık başına gidecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:17
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