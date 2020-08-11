10 Ağustos 2020 Haberleri - Son Dakika

10 Ağustos 2020 Haberleri
10 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
- Toshiba 35 yılın ardından bilgisayar üretimini durdurdu
- Kocaeli'de denize giren 2 kadın boğuldu, 1 kişi dalgaların arasında kayboldu
- Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
- İzmir'de suya yüzde 11,76 oranında zam yapıldı! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak
- Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
- Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
- Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
- Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
- Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
- Etiler'de değnekçiler arasındaki otopark kavgası kanlı bitti
- Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
- Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
- Lübnan Başbakanı Diyab'dan istifa sonrası ilk açıklama: Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz
- Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
- Muğla'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
- NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
- Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor
- Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
- İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
- F.Bahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını istedi G.Saray ve Trabzonspor reddetti
- İYİ Partili ilçe başkanı, cenaze töreninde AK Partili eski vekilin üzerine yürüdü
- Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
- Dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas, doğum gününde koronavirüse yakalandı
- Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
- Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
- İzmir'de orman yangını çıktı! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
- PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
- Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor
- Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
- Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
- Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
- Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
- Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu
- AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
- Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
- Patlamanın ardından Lübnan'da hükümet krizi devam ediyor! Maliye Bakanı Ghazi Wazni, istifa etti
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 00:15
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