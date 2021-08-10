Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Gündemi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 TBMM-TV
17:50 Takvim Yaprakları
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:45 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
21:00 Futbol Anadolu
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika