Kuzey Makedonya'da Dünya Aslan Günü - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Dünya Aslan Günü

10.08.2022 15:12

10 Ağustos Dünya Aslan Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar görüntülendi.

10 Ağustos Dünya Aslan Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar görüntülendi.

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Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Makedonya, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Dünya Aslan Günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da Dünya Aslan Günü - Son Dakika
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