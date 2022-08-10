Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Hangi ülke, il ve ilçede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi Makedonya Üsküp'te mi çekildi?

Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Makedonya, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Makedonya'da Dünya Aslan Günü - Son Dakika

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