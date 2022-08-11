AKUT Marmaris ekibi, gelen ihbar üzerine Karia Yolu'nda kayalık alanda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için gündüz saatlerinde kurtarma operasyonuna çıktı. Karia yolu üzerindeki kayalıklarda mahsur kalan üç kişi AKUT Marmaris ekibinin başarılı kurtarma çalışması ile 3 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kaynak: İHA

Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › AKUT Marmaris'ten kurtarma operasyonu - Son Dakika

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