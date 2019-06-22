Son Dakika Haberleri: 10 Altın, 6 Gümüş ve 5 Bronz madalya kazandılar
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10 Altın, 6 Gümüş ve 5 Bronz madalya kazandılar

27 dakika önce

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 'Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Kayseri'den katılan sporcular 10 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

10 Altın, 6 Gümüş ve 5 Bronz madalya kazandılar, System.String[]
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 'Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Kayseri'den katılan sporcular 10 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

19-21 Haziran 2019 tarihleri arasında İzmir Foça'da yapılan birbirinde heyecanlı müsabakalarla sona erdi. Foça'nın Mersinaki Koyu'nda 5, 7,5 ve 10 kilometrelik parkurlarda düzenlenen yarışlarda 158 sporcu Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında ülkemizi temsil edebilmek için kulaç attılar. Kayseri'den katılan sporcular, şampiyona boyunca madalya kürsüsünü boş bırakmayarak Kayseri'nin adını sıkça duyurdu. Sporcularımız 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyonada şehri başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
Kayseri, Spor
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