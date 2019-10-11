Son Dakika Haberleri: 10. Antalya Kitap Fuarı açıldı
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10. Antalya Kitap Fuarı açıldı

43 dakika önce

Bu yıl "Birlikte okuyoruz" sloganıyla 10'uncusu düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı" açıldı.

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Bu yıl "Birlikte okuyoruz" sloganıyla 10'uncusu düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı" açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cam Piramit'te düzenlenen fuara, 150 yayınevi ve 205 yazar katıldı.

Vali Münir Karaloğlu, açılışta, fuarın kentin kültür ve sanat hayatına katkı vereceğini belirterek, "Fuar, kitapseverleri farklı kitap ve yazarlarla buluşturacak, okuyup araştırmalarına katkı sağlayacaktır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ve emniyet güçlerine başarı dileyerek, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Fuarın onur konuğu gazeteci, yazar, eleştirmen Doğan Hızlan ise nerede kitap varsa kültürün ve okumanın başkentinin orası olduğunu ifade etti.

Bir de öneride bulunan Hızlan, "Turizmin yaygın olduğu yerlerde Türk yazarların yabancı dile çevrilmiş kitapları bulunmalı. Bu kitapların olduğu bir kütüphane açılmalı." diye konuştu.

Her yaştan kitapseverlere hitap eden fuarda, imza günleri ve söyleşiler de gerçekleştirilecek.

Fuar, 20 Ekim'de sona erecek.

Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:38 Kaynak: AA
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