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10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı

16.02.2022 09:02
10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde sabaha karşı bir iş yerinde başlayan yangın, 10 araç ve 26 personelle yapılan müdahale sonucu çevre iş yerlerine sıçramadan 2 saatte kontrol altına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde sabaha karşı bir iş yerinde başlayan yangın, 10 araç ve 26 personelle yapılan müdahale sonucu çevre iş yerlerine sıçramadan 2 saatte kontrol altına alındı.

Sabah saat 04.20 sıralarında Erciş yolu üzerinde bulunan Zafer Yurtsever'e ait inşaat malzemesi satan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Dükkan içerisinde bulunan elektrik kabloları ve boya gibi birçok inşaat malzemesinden kaynaklı büyüyen yangına müdahale için İpekyolu ve Edremit itfaiye amirliği ekipleri ile VASKİ su tankerleri yönlendirildi. Yaklaşık 10 araç ve 26 personel ile müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından yan tarafında bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın çıkan iş yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü olayla ilgili de soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı
10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı
10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı
10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı
10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı

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Tragger, Yangın, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 araç ve 26 personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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