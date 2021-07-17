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10 araca çarpıp kayıplara karıştı, güvenlik kamerasından kaçamadı! Polis her yerde o sürücüyü arıyor - Son Dakika

10 araca çarpıp kayıplara karıştı, güvenlik kamerasından kaçamadı! Polis her yerde o sürücüyü arıyor

17.07.2021 14:11

Samsun'da bir kamyonetin park halindeki 10 araca çarparak maddi zarara yol açtığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, her yerde kazaya sebep olan sürücüyü ararken, kazada arabası ağır hasara uğrayan bir mağdur, "Aracımın başına geldiğimde sadece benim arabama değil, 8-10 arabaya daha çarpıldığını gördüm. Yokuş aşağı gelen bir kamyonet, diğer arabalara vura vura gitmiş." dedi.

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Paşa Mahmut Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında görgü tanıklarının iddiasına göre, kavşaktan dönmeye çalışan kırmızı renkli kamyonetin sürücüsü önce beyaz bir otomobile çarptı.

10 ARACA ÇARPIP KAÇTI

Otomobile çarptığını fark eden kamyonet sürücüsü heyecanla olay yerinden kaçarak bayır aşağıya doğru ilerledi. Kaçtığı sırada telaşlanan kamyonet sürücüsü yol kenarında bulunan 10'a yakın araca daha çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı.

10 araca çarpan kamyonet sürücüsü, kayıplara karıştı

KAMERALARA YAKALANDI

Mahalle sakinleri kaçan aracın plakasını alamazken, kırmızı renkli kamyonetin bir otomobile çarpıp yokuş aşağı kaçma anı ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

10 araca çarpan kamyonet sürücüsü, kayıplara karıştı

"VURA VURA GİTMİŞ"

Kazada arabası ağır hasar alan bir mağdur, "Sabah saatlerinde bir telefon geldi. Aracıma vurulduğu söylendi. Aracımın başına geldiğimde sadece benim arabama değil, 8-10 arabaya daha çarpıldığını gördüm. Yokuş aşağı gelen bir kamyonet, diğer arabalara vura vura gitmiş. Şahıs hakkında şikayette bulunduk. Sonucunu bekliyoruz. Vuranın kim olduğu bize söylenmedi. Araştırma devam ediyor. Kazada zarar gören diğer arabaların çoğu olay yerinden gitti. Benim arabam ağır hasar aldığı için çekici ile olay yerinden kaldırıyorum" dedi.

Olayı soruşturan polis ekipleri, mağdurları dinleyip, olayın güvenlik kamerası görüntülerini aldılar. Araçlara çarpan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.

10 araca çarpıp kayıplara karıştı, güvenlik kamerasından kaçamadı! Polis her yerde o sürücüyü arıyor

Kamyonet, İlkadım, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 araca çarpıp kayıplara karıştı, güvenlik kamerasından kaçamadı! Polis her yerde o sürücüyü arıyor - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 10 araca çarpıp kayıplara karıştı, güvenlik kamerasından kaçamadı! Polis her yerde o sürücüyü arıyor - Son Dakika
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