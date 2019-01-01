10 Aracın Karıştığı Kazada 7 Kişi Yaralandı
7 dakika önce
Adana'da 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Adana
'da 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, merkez Seyhan
ilçesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarında aksam saatlerinde meydana geldi. 10 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralananlar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(Mustafa Yusuf
Kantarlı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:41 Kaynak: İHA
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