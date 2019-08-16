10 aracın lastiğini patlatıp kaçtılar
1 saat önce
Olay yerinden görüntüler Lastikleri kesilen araçların görüntüleri Araç sahipleri ile röportaj İSTANNBUL (AA) – Güngören'de park halinde bulunan toplam 10 aracın lastiği kimliği belirlenemeyen kişilerce patlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:02 Kaynak: AA
Olay yerinden görüntüler
Lastikleri kesilen araçların görüntüleri Araç
sahipleri ile röportaj İSTANNBUL (AA) – Güngören
'de park halinde bulunan toplam 10 aracın lastiği kimliği belirlenemeyen kişilerce patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Güven Mahallesi Çalışlar Sokak'ta park halindeki 10 aracın lastiği kesici aletle patlatılmış halde bulundu.
Olayı öğrenerek dışarıya çıkan araç sahipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu. Polis
ekipleri, araçların lastiğini patlatarak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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