10 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 PSG - Başakşehir

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

00:00 beIN Manşet

00:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Süper Lig

02:00 Maç Saati

02:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

03:45 Maç Saati

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

04:30 Futbolun Şehirleri

04:30 beIN Manşet

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

08:00 1. Lig

08:00 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

09:30 Süper Lig Maç Özetleri

09:45 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

12:00 Süper Lig

12:00 1. Lig

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Taraftar

13:00 Futbolun Şehirleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

13:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

14:00 Maç Saati

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

16:00 beIN Teknik

16:00 Taraftar

17:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

17:30 Süper Lig

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 beIN Teknik

18:30 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

18:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

19:15 Süper Lig

19:30 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 Taraftar

20:30 Süper Lig

20:30 This is Paris

21:00 Futbolun Şehirleri

21:30 beIN Teknik

22:00 UEFA Avrupa Ligi

22:15 UEFA Avrupa Ligi Magazin

22:30 Süper Lig Haftanın Golleri

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:50 PSG - Başakşehir

22:50 Real Madrid - Mönchengladbach

22:50 Maccabi - Sivasspor

23:45 UEFA Avrupa Ligi

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi