10 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:30 Spor Artı

02:00 Avrupa'dan Futbol

02:00 Stadyum

02:00 Aktüel Futbol

03:25 Süper Lig Özetler

04:00 Almanya Bundesliga Özetler

04:00 Futbol Aklı

04:20 İngiltere Premier Lig Özetler

04:35 Taktik Analiz

04:50 Takvim Yaprakları

04:55 Futbol Anadolu

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:15 Bundesliga

09:15 Süper Lig Özetler

09:20 TFF 1. Lig Özetler

09:25 İngiltere Premier Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 TFF 1. Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor

13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Bereket Sigorta Ümraniyespor

13:25 TBMM-TV

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor

15:30 Gündem Futbol

15:30 TBMM-TV

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

18:55 Altay - Ankaraspor

18:55 Yılport Samsunspor - Menemen Spor

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

21:00 Futbol Anadolu

21:00 Futbol Aklı

22:30 Aktüel Futbol

23:05 Avrupa'dan Futbol

23:05 İleri Üçlü