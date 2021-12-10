10 Aralık 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

10 Aralık 2021 Tv 2 Yayın Akışı
10.12.2021 06:42
10 Aralık 2021 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Magazin Masası
04:00 Akasya Durağı
05:00 Kırık Hayatlar
06:00 Hırsız Polis
07:00 Tatlı Hayat
09:00 Akasya Durağı
11:15 Magazin Masası
13:00 Kırık Hayatlar
14:00 Aşk-ı Memnu
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Tatlı Hayat
23:30 Kanıt
Son Dakika 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 17:35 Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım