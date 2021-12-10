Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Galatasaray - Altay
02:00 Santra
02:30 Transfer
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Muhabir Masasi
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
08:00 Maç Saati
09:00 Kayserispor - Antalyaspor
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Bein Manşet
12:30 Kasimpaşa - Gaziantepspor
14:15 Spor Toto Süper Lig
14:30 Ç. Rizespor - Göztepe
15:00 Antalyaspor - Trabzonspor
15:30 Santra
17:00 Sanal Direktör
18:00 Süper Hikayem
19:00 Bein Süper Lig
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Altay - A. Hatayspor
22:00 Bein Süper Lig
23:30 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika