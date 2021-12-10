10 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Galatasaray - Altay

02:00 Santra

02:30 Transfer

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Muhabir Masasi

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

08:00 Maç Saati

09:00 Kayserispor - Antalyaspor

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Taraftar

11:00 Bein Manşet

12:30 Kasimpaşa - Gaziantepspor

14:15 Spor Toto Süper Lig

14:30 Ç. Rizespor - Göztepe

15:00 Antalyaspor - Trabzonspor

15:30 Santra

17:00 Sanal Direktör

18:00 Süper Hikayem

19:00 Bein Süper Lig

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Altay - A. Hatayspor

22:00 Bein Süper Lig

23:30 Trio