10 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Başlama Vuruşu

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 İtalya Seri A Özetler

02:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 Euro 2020

04:25 FIFA Magazin

04:50 Özel Dosya

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:40 Spor Toto Süper Lig Goller

05:50 Spor Toto 1. Lig Goller

06:00 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Spor Toto 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Goller

13:40 İngiltere Premier Lig Goller

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Toto Süper Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Kocaelispor-büyükşehir

22:00 Futbol Gecesi

23:30 İleri Üçlü