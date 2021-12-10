Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Başlama Vuruşu
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 İtalya Seri A Özetler
02:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Euro 2020
04:25 FIFA Magazin
04:50 Özel Dosya
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:40 Spor Toto Süper Lig Goller
05:50 Spor Toto 1. Lig Goller
06:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Goller
13:40 İngiltere Premier Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Kocaelispor-büyükşehir
22:00 Futbol Gecesi
23:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika