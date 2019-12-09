BMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin tüm insanların doğuştan eşit ve hür olduğunu, işkenceye, kötü muameleye tabi tutulamayacağını bildirdiğini kaydeden Yurdunuseven, şöyle devam etti:

"Bu beyanname temel hak ve özgürlüklerin anayasası olarak nitelendirir.

Ülkemizin bu konudaki hassasiyeti; beyannameyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atması, bunun bir göstergesidir. Bizim kültürümüzde hak olanı savunmak, insanlar arasında ayırım yapmamak, farklılıklara saygı duymak önemli bir yer tutmaktadır. Tarihimiz insan hak ve hukukunun her dönemde önemle korunduğu ve gözetildiği bir çok örnekle doludur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, yaşanan bunca olumsuzluğa rağmen dünyanın her köşesinde iyilik ve şefkate ihtiyaç duyan milyonlarca dertli insanın umudu ve güvencesi olmaya devam etmektedir.

Bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum."