Son Dakika Haberleri: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, System.String[]

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Değer açıklamasında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 71 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul ve ilan edildiğini belirterek, insan haklarının bütün bir insanlık bilincinin kendisi için kendisini merkeze alarak ürettiği en temel ve kapsayıcı değerlerden olduğunu bildirdi.

"Evrensel insan hakları, zaman, mekan, kültür, inanç sınırı olmaksızın herkes, her millet için gerekli ve geçerlidir. İnsan haklarına saygı ve riayet, medeniyet ölçüsünü ve seviyesini göstermektedir. İnsan haklarını değerli kılan, insan yaradılışı ve onurudur. İnsan, haklarına doğuştan ve kendiliğinden sahiptir. İnsan onuruna saygısı olan her devlet, her kurum, her kişi bu haklara hassasiyet göstermek, kullanılmasını kolaylaştırmak ve desteklemek zorundadır." diyen Değer, şunları kaydetti:

"Doğrudan insan olmakla elde ettiğimiz bu haklar, yasal gerekçe ve güvenceyle var değildir, aynı şekilde yasal gerekçelerle de yok edilemez, edilmemelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak, insan haklarını, hiçbir hesap veya çıkar için gasb edilemez, pazarlığı yapılamaz, dokunulmaz bir değer olarak görüyoruz. İnsan Hakları Günü'nün, insanların ölmediği, annelerin çocuksuz, çocukların yetim ve öksüz kalmadığı, gözyaşının dindiği, sürgünlerin, soykırımların, zulümlerin yaşanmadığı, emekçilerin alın terinin karşılığını tam olarak aldığı, gelir dağılımının adil paylaşım esasına göre yapıldığı bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz."

Eğitim Bir Sen, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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