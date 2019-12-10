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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kırklareli İl Başkanı Selahattin Karanfiler, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, System.String[]

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kırklareli İl Başkanı Selahattin Karanfiler, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karanfiler, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, 71 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildiğini belirtti.

İnsanca yaşama hakkının sınırlarını belirleyen beyannameye rağmen, emeğin sömürülmesine, haksızlıkların sürmesine, kanın akmasına, masumların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine engel olunamadığını ifade eden Karanfiler, mesajında şunlara yer verdi:

"İnsan hakları, bütün bir insanlık bilincinin, kendisi için kendisini merkeze alarak ürettiği en temel ve kapsayıcı değerdir. Evrensel insan hakları, zaman, mekan, kültür, inanç sınırı olmaksızın herkes, her millet için gerekli ve geçerlidir. İnsan haklarına saygı ve riayet, medeniyet ölçüsünü ve seviyesini göstermektedir. İnsan haklarını değerli kılan, insan yaradılışı ve onurudur. İnsan, haklarına doğuştan ve kendiliğinden sahiptir. İnsan onuruna saygısı olan her devlet, her kurum, her kişi bu haklara hassasiyet göstermek, kullanılmasını kolaylaştırmak ve desteklemek zorundadır.

Avrupa'nın ortasındaki Bosna Hersek'te masum insanlar öldürüldü, toplu katliamlara maruz kaldı. Filistin'de işgal sürüyor, insanlar sürgün ediliyor, hayat hakkı dahil her şeyden mahrum bir şekilde direniyorlar. Suriye'de petrol kuyularının dışında hiçbir şeyin kıymeti yok, Türkiye dışında kucak açan, hak gözeten neredeyse kimse yok."

Eğitim Bir Sen, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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