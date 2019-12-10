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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

6 saat önce

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Aydoğdu, mesajında, insan olarak doğan her varlığın, evrensel kabul gören insan haklarına sahip olduğunu belirtti.

Bu haklar, devletin bahşettiği değil her insanın doğuştan sahip olduğu devletin onayına ihtiyacı olmayan haklar olduğunu ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Devletin buradaki rolü sadece o hakların teminatıdır. Devletimiz ve milletimiz nezdinde "İnsan Hakları" hassasiyeti her zaman bizim temel hassasiyetlerimiz arasındadır. Bu duyarlılığı hayata geçirirken de başvuru kaynaklarımız sadece uluslararası sözleşmeler değil bunların yanında kendi tarihimiz ve değerlerimizdir. Usulümüz de milletimizin iradesini devletin katına aktarabilme kabiliyeti yani demokrasimizdir. Ülkemiz, devleti ve milletiyle, gerek kendi toprakları içinde gerekse bölgesinde huzurun, istikrarın, güvenin tesisi için, insan onuruna yakışan evrensel değerlere dayalı bir sistemin kök salmasını sağlamak gayesiyle, var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle İnsan Hakları Gününün dünyanın her yerindeki mazlumlar ve mağdurlar başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin ve tüm dünya toplumlarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü tebrik ediyorum."

AK Parti, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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