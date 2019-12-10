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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Siirt'te Memur-Sen üyeleri, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

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Siirt'te Memur-Sen üyeleri, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, sendika binasında bir araya gelen Memur-Sen üyeleri adına yaptığı açıklamada, ABD'den Rusya'ya Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizmin, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürütüldüğünü söyledi.

Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de 16 bin kişinin yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Şeker, PKK/ YPG ve DEAŞ'ın arkasında da bu güçlerin olduğunu savundu.

Dünyada yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşadığını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Batı'da yükseltilen ırkçılık ve göçmen düşmanı politikalar; göçmenlere sistematik saldırılarla hatta Yeni Zelanda'da olduğu gibi büyük katliamlarla sonuçlanıyor. İslam dünyası ise Sykes-Picot düzeniyle birbirine düşman kılınmış, etnik, dini, mezhebi fay hatlarıyla tuzaklanmış olmanın ağır sonuçlarını yaşıyor. Filistin halkı, 70 yıldan fazla bir süredir Siyonist işgal güçlerinin sistematik soykırımına maruz kalıyor. Mescid-i Aksa işgal edilmiş ve yıkım tehdidi altında."

Memur Sen, Aralık, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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