Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, insan haklarının gelmiş olduğu seviyenin bütün insanlık için çok önemli kazançlar getirdiğini belirtti.

Bazı ülkelerde özellikle de Müslümanlara inancı, ırkı ve dili nedeniyle uygulanan baskı ve katliamların hiçbir şekilde 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temel felsefesiyle bağdaşmadığını vurgulayan Genç, insan haklarının tarihten günümüze yaşam ve mülkiyet hakkı, kadın-erkek eşitliği, köleliğin kaldırılması gibi pek çok alanda büyük gelişmeler kaydettiğini ifade etti.

Genç, insan haklarının insanlık tarihiyle eşdeğer bir serüvenle günümüzdeki konumuna ulaşmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarihsel süreç içerisinde 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dünyada insan hakları konusunda yayınlanmış en önemli bildirgelerden bir tanesidir. Bu bildirgeye göre herkes kanun önünde eşittir ve hiç kimseye inancı, ırkı ve cinsiyeti nedeniyle kanun önünde ayrıcalıklı muamele yapılamaz. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan acı olaylar, tecrübeler insan haklarının herkes için eşit şekilde olması konusunda insanlığa eşsiz örnekler sunmuştur. Bugün en temel insan hak ve hürriyeti olarak gördüğümüz yaşam, mülkiyet, seçme ve seçilme hakkını cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmeden bütün insanların eşit şekilde elde etmesi için bile büyük bedeller ödenmiştir."

Dünyada yaşayan bütün insanların inanç, cinsiyet, dil, ırk ve kültür ayrımı gözetmeden eşit haklara sahip olmasının toplumsal barış ve huzurun sağlanması için en öncelikli şart olduğunu belirten Genç, mesajını şöyle tamamladı:

"Bugün insan hakları konusunda yaşanan çifte standartlar, özellikle dünyanın geri kalmış ülkelerinde yaşayan insanların maruz kaldığı baskı, katliam ve zulümler 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temel felsefesiyle bağdaşmamaktadır. Maalesef dünyada her alanda görülen çifte standartlar insan haklarında da kendini göstermektedir. İnancı, ırkı, dili ve cinsiyeti nedeniyle insanların maruz kaldığı baskı, katliam ve işkenceler, en büyük insan hakları ihlalleri olarak yüreğimizi parçalamaktadır. Bu vesilelerle bugünün bütün insanlık için kayıtsız, şartsız eşit haklara vesile olması dileğiyle bütün insanlığın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."