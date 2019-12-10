10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Karabük Valisi Fuat Gürel, İl İnsan Hakları Kurul üyeleri ile bir araya geldi.



İl İnsan Hakları Kurulu toplantısı için kurul üyeleri ile Karabük Polis Evi'nde bir araya gelen Vali Gürel'e, Vali Yardımcıları Muhittin Gürel, Barboros Baran ve Numan Tahir Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ eşlik etti.



İl İnsan Hakları Kurulunun bugüne kadar Karabük'te gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar için teşekkür eden Vali Fuat Gürel, "Karabük Valiliği olarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem veriyoruz. Her alanda insan haklarının gözetildiği ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü en kalbi duygularla kutluyor, bu anlamlı günün milletimize ve tüm insanlık alemine barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK