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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Karamürsel ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Karamürsel ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa, Karamürsel Belediye Başkan Vekili Ali Karacan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Şube Müdürü Mehmet Durna, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Acar Yıldırım, yaptığı konuşmada, "İnsanların ne gibi haklara sahip olduğu ve bunların ne gibi sınırları olduğu ilk kez 19. yüzyılda gündeme gelmiş ve yapılan fikir alışverişleri ile insan hakları beyannamesi ortaya çıkmıştır. Birleşmiş milletler 10 Aralık 1948 tarihinde 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul ederek yürürlüğe koydu." dedi.

Konuşmanın ardından insan hakları konulu kısa film gösterisi, insan hakları tarihçesi, 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Program, Türk Halk Müziği Korosu'nun söylediği türkülerle sona erdi.

Karamürsel, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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