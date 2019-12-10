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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Niğde'de Memur-Sen üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

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Niğde'de Memur-Sen üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Hasan Orhan, sendika binasında yaptığı açıklamada, ABD'den Rusya'ya, Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizmin, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü söyledi.

Dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken, ölen her 4 kişiden 3'ünün sivil olduğuna dikkati çeken Orhan, şunları kaydetti:

"Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de 16 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor. Batı'da yükseltilen ırkçılık ve göçmen düşmanı politikalar, göçmenlere sistematik saldırılarla hatta Yeni Zelanda'da olduğu gibi büyük katliamlarla sonuçlanıyor. Filistin halkı, 70 yıldan fazla süredir siyonist işgal güçlerinin sistematik soykırımına maruz kalıyor. Mescid-i Aksa işgal edilmiş ve yıkım tehdidi altında.

Memur-Sen olarak, dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz. Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle, bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Buradan bütün dünyaya haykırıyoruz, Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız."

Memur Sen, Aralık, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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