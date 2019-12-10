Son Dakika Haberleri: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Son Dakika Güncel 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, System.String[]

Mersin Valisi Ali İhsan Su, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ve tüm insanların dil, din, ırk, cins ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 71. yıldönümünün kutlandığını hatırlatan Su, "İnsan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan devletlerden biri olarak tüm vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini özgür bir şekilde yaşamalarını sağlamaya ve bu özgürlük alanlarını sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz. Sahip olduğu farklılıklarını birer zenginlik olarak görüp kutsal vatanımızda bin yıldır barış ve kardeşlik içerisinde birbirine kenetlenerek yaşatan milletimiz, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu yöndeki düzenlemelerde en büyük gücümüz olmaktadır" dedi.


Bozdoğan: "Özgür ve adil bir toplumda yaşamak hepimizin hakkı"


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma töreninde yaptığı açıklamada, İnsan hakları Evrensel Bildirgesi'nin birinci maddesine dikkat çekerek, "Bütün insanlar eşit doğalarla. Birbirimize karşı saygı, sevgi, anlayış ve kardeşlik anlayışı işe davranmalıyız. Özgür ve adil bir ülke veya bir dünyada yaşamak hepimizin hakkı. Bu vesile ile tüm insanlığın Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun" diye konuştu. - MERSİN

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Nobel ödülü verilirse almam
Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]