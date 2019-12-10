Son Dakika Haberleri: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Son Dakika Güncel 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Eğitim-Bir Sen Bitlis Şube Başkanlığınca 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, System.String[]

Eğitim-Bir Sen Bitlis Şube Başkanlığınca 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Sendika binasında bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Eğitim-Bir Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, mazlumların dayanışmasının emperyalizmi durduracağını söyledi.

ABD'den Rusya'ya, Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizm, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü belirten Durak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizler derinleşiyor. Bu gün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir."

Eğitim Bir Sen, Bitlis, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Nobel ödülü verilirse almam
Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:37:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]