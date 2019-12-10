Son Dakika Haberleri: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Muğla'da, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ve İnsani Yardım Vakfı Muğla Şubesince açıklama yapıldı.

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Muğla'da, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ve İnsani Yardım Vakfı Muğla Şubesince açıklama yapıldı.

Menteşe ilçesinde Sınırsızlık Meydanı'nda gerçekleştirilen açıklamaya katılanlar 'Doğu Türkistan'daki toplama kampları kapatılsın', 'Doğu Türkistan kan ağlıyor' yazılı dövizleri taşıdı.

Açıklamayı okuyan İHH ve İnsani Yardım Vakfı Muğla Şube Başkanı İsmail Çiftlikli, temel hakları güvence altına almak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilan edilişinin üzerinden 71 yıl geçmesine rağmen, bugünkü küresel tabloda ihlallerin önlenmesi konusunda insanlığın hala geçer not alamadığını söyledi.

Çiftlikli, "Kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören batı, bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girmişken, dünyanın diğer ülkelerde sivillere yönelik her türlü ihlal 'güvenlik' perdesi altında meşrulaştırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İnsani Yardım Vakfı, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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