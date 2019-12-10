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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Elazığ İl Başkanlığı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Elazığ İl Başkanlığı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, sendika binasında yaptığı açıklamada, ABD'den Rusya'ya, Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizmin insanlığa ve İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü söyledi.

Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine de değinen, Bahşi, Çin rejiminin İspanyolların Endülüs'te yaptığı fiziki ve kültürel soykırımın benzerini Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine yaptığını savundu.

Toplama kamplarında tutulan bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün ideolojik programlarla kültürel, dini ve etnik yönden asimile edildiğini aktaran Akdoğan, şöyle konuştu:

"Mescid-i Aksa işgal edilmiş ve yıkım tehdidi altında. Mısır'da Sisi cuntasının hapishanelerinde her yaştan kadın-erkek binlerce kişi işkence ya da kötü koşullar nedeniyle hayatlarını kaybediyor, sözde yargılamalarla idam ediliyor. Memur-Sen olarak, dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız."

Memur Sen, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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