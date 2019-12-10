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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Karabük'te, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla konferans verildi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, System.String[]

Karabük'te, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla konferans verildi.

Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Karabük Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hülya Özçağlar Eroğlu tarafından "İnsan Hakları" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, insan hakları kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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