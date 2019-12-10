Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 71 yıl önce bugün ilan edildiğini belirtti.

Türkiye'de ise 6 Nisan 1949'da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi onaylanarak kabul edildiğini bildiren Gürel, şunları kaydetti:

"İnsanların yaşama ve korunma talebini karşılama amacı doğrultusunda, onlara çok çeşitli hak ve özgürlükler tanıyan beyannamenin kabulünü takip eden yıllarda 10 Aralık, tüm dünya ülkeleri ve ülkemizde İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 71. yılında hak ve özgürlüklerin gözetildiği, ayrımcılıkların yok olduğu, insan hakları ihlallerinin olmadığı sevgi, saygı ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünya dileğiyle tüm vatandaşlarımızın ve tüm dünya milletlerinin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.