Son Dakika Haberleri: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Son Dakika Güncel 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

6 saat önce

Memur Sen Adana Şubesi tarafından "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, System.String[]

Memur Sen Adana Şubesi tarafından "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Sezer, sendika binasında yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 71 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul ve ilan edildiğini hatırlattı.

İnsanca yaşama hakkının sınırlarını belirleyen beyannameye rağmen, emeğin sömürülmesine, haksızlıkların sürmesine, kanın akmasına, masumların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine engel olunamadığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Bizler Memur-Sen olarak, dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz."

Toplantıya Memur-Sen'e bağlı sendikaların il başkanları ile bazı sivil topluk kuruluşu temsilcileri katıldı.

Memur Sen, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Nobel ödülü verilirse almam
Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 00:01:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]