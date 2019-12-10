Memur Sen Kilis Şubesi tarafından "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Bekir Şen, sendika binasında yaptığı açıklamada, küresel emperyalizm, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü belirtti.

Şen, küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlığın büyüdüğünü, iç savaşlar ve insani krizlerin de derinleştirdiğini ifade etti.

Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünün sivillerden oluştuğunu aktaran Şen, şunları kaydetti:

"2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlalleri oldu. Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de 16 bin kişi yaşamını yitirdi. Nitekim PKK/ YPG ve DEAŞ'ın arkasında bu güçler var. Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumunda yaşıyor. Batı'da yükseltilen ırkçılık ve göçmen düşmanı politikalar, göçmenlere sistematik saldırılarla hatta Yeni Zelanda da olduğu gibi büyük katliamlarla sonuçlanıyor."

Şen, insanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inandıklarını vurgulayarak, Memur-Sen olarak dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Toplantıya Memur-Sen'e bağlı sendikaların il başkanları ile bazı sivil topluk kuruluşu temsilcileri katıldı.